В Калининграде первую партию призывников, 40 человек, отправили на военную службу на Балтийский флот в рамках осеннего призыва. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, ребята направлены в соединения и части флота, а накануне прошли все необходимые процедуры. Новобранцев распределили по видам и родам войск, выдали электронные карты, военные билеты и переодели в форму. В рамках осеннего призыва — 2024 из Калининградской области призовут на военную службу более 1100 человек. Большинство будут служить на кораблях и в береговых частях Балтийского флота. 20 ребят направятся в научно-производственную роту при судостроительном заводе «Янтарь», 10 новобранцев выбрали альтернативную службу.