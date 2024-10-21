Как отметят День республики в Алматы

В это же время в Казахском государственном цирке состоится благотворительное шоу «Тигр на слоне». На цирковое представление уже приглашены 1700 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также маломобильные группы горожан. На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, клоуны, а также дрессированные слоны, голландские фризы и астраханские верблюды.