Как отметят День республики в Алматы

По информации акимата Алматы, в мегаполисе запланирован ряд культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Республики. В их числе концерты, спектакли, выставки, международный фестиваль, благотворительные представления и иппотерапия для детей с ограниченными возможностями.
В период празднования Дня Республики с 21 по 24 октября в Государственном театре кукол (ул. Пушкина, 63) пройдет II Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival — 2024. "Артисты из Казахстана, Китая, Польши, Чехии, Болгарии, Грузии, Турции, Азербайджана, Узбекистана и России представят зрителям лучшие кукольные спектакли.
В 18:00 21 октября в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (пр. Достык, 13) театр «Жаңа Ғасыр» представит постановку «Соңғы қоңырау».
22 октября в 16:00 в Театре традиционного искусства «Алатау» состоится праздничный концерт «Атамекен — айбыным», посвященный Дню Республики. На сцене выступят деятель культуры РК, исполнительница традиционных песен Алма Аманжолова, эстрадная певица Марал Анарбек, певица Сандугаш Стамгазиева и др.
В этот же день в 18:00 ко Дню Республики члены Союза молодых художников РК представят свои картины, графические и акварельные работы, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства на выставке «Сағындырған әуендер-ай», которая пройдет в Almaty Gallery (Достык, 44).
«Там же артисты камерного оркестра исполнят знаменитые классические произведения и песни именитых классиков. Солировать оркестру будут заслуженный деятель РК, заслуженная артистка Узбекистана, оперная певица Джамиля Баспакова, также лауреаты международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуахасов и Диана Самыкенова».
23 октября в 12:00 в музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа пройдет концерт «Ақ жауын» с участием камерного оркестра.
В это же время в Казахском государственном цирке состоится благотворительное шоу «Тигр на слоне». На цирковое представление уже приглашены 1700 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также маломобильные группы горожан. На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, клоуны, а также дрессированные слоны, голландские фризы и астраханские верблюды.
24 октября с 10:00 в музее Алматы будет работать выставка «Тарихи дерек — елдігімнің бастауы». В 11:00 на леваде Казгосцирка будет организована благотворительная акция — иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. В 15:00 пройдет Марш патриотов с участием молодых казахстанцев, которые пронесут государственные флаги Казахстана по пр. Достык от ул. Казыбек би до пр. Абая. Шествие праздничной колонны завершится исполнением гимна перед Дворцом Республики.
В День Республики, 25 октября, в 11:00 на ВСК «Медеу» состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодежь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана. В этот же день, в 11:00 в Мемориальном музее Нургисы Тлендиева состоится праздничное мероприятие «Өз елім».
Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах города:
○ в Бостандыкском районе 22 октября в 10:00 пройдет торжественная церемония поднятия Государственного флага и праздничное мероприятие «Мәңгілік жаса, Қазақстаным» в Алматинской академии им. М. Есболатова;
○ в Ауэзовском районе 22 октября в 11:00 в Государственном академическом театре им. Н. Сац состоится патриотический праздничный концерт «Байтақ елім, Қазақстан». 24 октября в 15:30 в Алматинской республиканской школе «Жас Ұлан» им. Б. Момышұлы состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массовое исполнения гимна Казахстана;
○ в Алатауском районе 22 октября в 16:00 пройдет торжественное мероприятие ко Дню Республики в театре традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6);
○ в Турксибском районе 23 октября в 11:00 в Доме школьников № 7 (ул. Нурсая, 4а) состоится городской турнир по национальной игре «Тоғыз құмалақ», посвященный Дню Республики. В 19:00 в Республиканском академическом немецком драматическом театре (ул. Папанина, 70/1) пройдет концертная программа театра современного танца Samruk. Торжественный концерт ко Дню Республики состоится в Доме школьников № 6 (пр. Сейфуллина, 13/1) 24 октября в 17:00;
○ в Медеуском районе 23 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт и награждение благодарственными письмами ко Дню Республики в Каспийском университете (пр. Достык, 85а);
○ в Алмалинском районе праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики, состоится 23 октября в 12:00 в Казахском национальном женском педагогическом университете (ул. Гоголя, 114). В библиотеках № 4, 33, 20 пройдут книжные выставки;
○ в Наурызбайском районе 24 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт в ЦИТ (Шугыла, 347/4). 25 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт на территории амфитеатра (Шугыла, 347);
○ в Жетысуском районе концерт ко Дню Республики состоится в 11:00 25 октября в мкр. Кокжиек (пешеходная зона).