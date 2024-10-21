«Сказали, это входит в программу»: уральский техникум заплатит девушке, которую преподаватель-силовик заставил стоять на коленях

— Ей пришлось сдать пять экзаменов, переехать в другой город. Девушка ушла, потому что директор вместо того чтобы сгладить конфликт, обострила его. Одногруппники и учителя устроили ей травлю. С ней никто не общался. Говорили: «Тебя же не убили, преподаватель был классный, зачем ты пошла в суд!». Учащиеся создали в соцсетях группу в поддержку преподавателя. В ней они продолжали восхищаться Корсаком и высказывать негативные реплики в адрес пострадавшей ученицы, — прокомментировал Сергей Барсуков.