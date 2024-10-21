«Сказали, это входит в программу»: уральский техникум заплатит девушке, которую преподаватель-силовик заставил стоять на коленях

История со скандалом в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса, где студентку ставили на колени, достигла финала. Учебное заведение выплатит пострадавшей от преподавателя-силовика девушке компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы пострадавшей.
Напомним, в феврале 2024 года на тот момент действующий полицейский и преподаватель навыков оперативной службы Иван Корсак заставил студентку стоять в углу на коленях. Таким способом он хотел наказать улыбчивую девушку, которая училась по специализации правоохранительная деятельность. Другую студентку Корсак припугнул и отшлепал ремнем. Эти случаи попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс.
17-летняя девушка, которая стояла в углу, пожаловалась родителям на ухудшение самочувствия. У девочки имеется заболевание суставов, при котором они воспаляются.
— Дочка говорит, что было очень больно. Когда дочь начинала приседать, преподаватель приказывал снова вставать на колени. Так продолжалось 15 минут, — рассказывала мама пострадавшей Наталья.
На фоне скандала преподаватель покинул техникум. Из полиции Корсак был уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.
На протяжении восьми месяцев семья пострадавшей девушки пыталась доказать, что она получила моральный и физический вред.
— Вина техникума была доказана. Решение было оглашено в Красногорском районном суде 21 октября. С учебного заведения в пользу бывшей студентки взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Барсуков. — На заседании был директор и юрист, они сказали, что эти действия входят в образовательную программу. И что будущие полицейские должны владеть подобными приемами.
— Все комментарии по любым судебным делам и процессам даются в Министерстве образования. Всю информацию им мы предоставим. Большего сказать вам не могу. Юрист перевернул все с ног на голову, — заявила в разговоре с Директор техникума торговли и сервиса Елена Гончаренко в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор учебного заведения Елена Гончаренко.
«Комсомолка» написала запрос в региональное Министерство образования. На момент публикации ответ не поступил.
По словам представителя семьи, после инцидента 17-летняя девушка подверглась травле, из-за чего была вынуждена перебраться в Екатеринбург. Здесь она учится в вузе.
— Ей пришлось сдать пять экзаменов, переехать в другой город. Девушка ушла, потому что директор вместо того чтобы сгладить конфликт, обострила его. Одногруппники и учителя устроили ей травлю. С ней никто не общался. Говорили: «Тебя же не убили, преподаватель был классный, зачем ты пошла в суд!». Учащиеся создали в соцсетях группу в поддержку преподавателя. В ней они продолжали восхищаться Корсаком и высказывать негативные реплики в адрес пострадавшей ученицы, — прокомментировал Сергей Барсуков.
Напомним, что по неофициальным данным преподаватель требовал со своих студентов дорогие подарки. Иначе он угрожал им «полной прожаркой». Тогда ученики были вынуждены скидываться.