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Синоптики обещают в Волгоградской области до +13 тепла

В Волгоградскую область придет потепление 22 октября.

Сейчас в Олбани: +11° 2 м/с 71% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

После резкого похолодания, которое пришло в Волгоградскую область во второй половине осени, синоптики обещают временное потепление. Во вторник, 22 октября, в регионе будет пасмурно и дождливо. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +8…+13º. В Волгограде ожидается +9…+11º. Ночные же температуры местами опустятся до +3…-1º. Не стоит далеко убирать теплые вещи и лучше захватить с собой зонты.

Осадки будут, но небольшие и в отдельных районах области. Ветер по-прежнему холодный — северо-западный. Порывы достигнут 4−9 метров в секунду. Добавим, что такая погода продержится до конца недели. По прогнозам ЦГМС, ожидается потепление до +12…+14º.