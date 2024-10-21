Синоптики обещают в Волгоградской области до +13 тепла

После резкого похолодания, которое пришло в Волгоградскую область во второй половине осени, синоптики обещают временное потепление. Во вторник, 22 октября, в регионе будет пасмурно и дождливо. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +8…+13º. В Волгограде ожидается +9…+11º. Ночные же температуры местами опустятся до +3…-1º. Не стоит далеко убирать теплые вещи и лучше захватить с собой зонты.