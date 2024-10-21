Информация о закрытии моста на трассе Лиски — Белгород поступила от автомобилистов 21 октября в районе обеда. Очевидцы сообщали о проблемах с движением через переправу, заторах на участке. А также о следовавших к месту машинах экстренных служб. Как рассказали власти, проверки затронули как железнодорожный мост, так и автомобильную переправу.
Движение по перекрытому из-за подозрительного предмета мосту в Лисках возобновлено
В Лисках возобновили движение по мосту через Дон, который сегодня днем был перекрыт из-за найденного рядом с переправой подозрительного предмета. Сейчас движение по участку осуществляется в штатном режиме. Специалисты провели необходимые проверки. Угроз обнаружено не было, заверили в пресс-службе регионального правительства.