Движение по перекрытому из-за подозрительного предмета мосту в Лисках возобновлено

Информация о закрытии моста на трассе Лиски — Белгород поступила от автомобилистов 21 октября в районе обеда. Очевидцы сообщали о проблемах с движением через переправу, заторах на участке. А также о следовавших к месту машинах экстренных служб. Как рассказали власти, проверки затронули как железнодорожный мост, так и автомобильную переправу.