Власти раскрыли реальное количество жителей в Краснодаре

Население Краснодара составляет 1,65 млн человек. Статистику озвучила на планерном совещании (18+) Городской Думы краевого центра заместитель директора по проектным работам ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» Ирина Гришечкина, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
1,65 млн человек проживали в городе в 2023 году. Из них, по данным управляющих компаний, 1,33 млн человек были прописаны в квартирах. Еще 321 тысяча краснодарцев проживала в собственных домах и коттеджах.
Сколько жителей в Краснодаре прибавилось в 2024 году, статистики пока не раскрывают.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Кубань занимает второе место среди субъектов РФ по миграционному приросту за первые семь месяцев 2024 года. По данным Росстата, в Краснодарский край с января по июль включительно переехали на постоянное место жительства 96 320 человек, уехали — 75 141 человек. Миграционный прирост составил 21 179 человек.