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В Омске приводят в порядок мемориальную стену у бюста Д. М. Карбышева

Работы планируется закончить в середине ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начались ремонтные работы на территории мемориального комплекса Д. М. Карбышева. Памятник герою Великой отечественной войны был открыт за Музыкальным театром в 1961 году.

По данным департамента культуры города, сам бюст Дмитрия Карбышева находится в хорошем состоянии. В порядок будут приведены только мемориальные доски, расположенные за ним.

На ремонт восьми пилонов выделено более 800 тысяч рублей. Работы выполнит ООО «Аккурат-Сервис». Реконструкцию планируется завершить в середине ноября.