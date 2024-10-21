Тротуарную плитку обновляют около Мемориала Славы в Братске

— Так в 2019—2020 году к 75-летию Победы заменили более 250 плит с фамилиями воинов, на отливку 34 тысяч букв и знаков понадобилась почти тонна бронзы. В 2022 году реконструировали крепления самолета МиГ-17, — рассказывают в пресс-службе администрации.