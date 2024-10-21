Тротуарную плитку обновляют около Мемориала Славы в Братске

В Братске приводят в порядок тротуарную плитку у Мемориала Славы. Подрядчик обещает завершить все работы раньше установленного срока. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
Всего до наступления холодов планируют заменить 190 плит, общей площадью 285 квадратных метров. К работе приступили досрочно, так как морозы могли помешать качественной укладке материала. Закончить планируют до 10 ноября.
Помимо этого для поддержания Вечного огня установили газовое оборудование, теперь пламя горит круглые сутки. Также ранее установили систему видеонаблюдения. Работы ведутся уже долгие годы.
— Так в 2019—2020 году к 75-летию Победы заменили более 250 плит с фамилиями воинов, на отливку 34 тысяч букв и знаков понадобилась почти тонна бронзы. В 2022 году реконструировали крепления самолета МиГ-17, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Напомним, Мемориал Славы в Братске возвели в 1975 году в честь 30-летия Победы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у Дворца бракосочетания в Иркутске появилась новая подсветка.