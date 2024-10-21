В Беларуси проверят автодороги. Какие и зачем?

Проводят такие осмотры владельцы дорог. Их проверяют на готовность к зиме, а также для того, чтобы планировать работ по ремонту и содержанию в будущем.
Планируется проверить более 70,6 тыс. км республиканских дорог и более 15,9 тыс. км местных.
По информации РУП «Белдорцентр», в октябре в Беларуси проводится сезонный осмотр автодорог общего пользования, сообщает БЕЛТА.
Проводят такие осмотры владельцы дорог. Их проверяют на готовность к зиме, а также для того, чтобы планировать работ по ремонту и содержанию в будущем.
Планируется проверить более 70,6 тыс. км республиканских дорог и более 15,9 тыс. км местных.