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В Беларуси проверят автодороги. Какие и зачем?

По информации РУП «Белдорцентр», в октябре в Беларуси проводится сезонный осмотр автодорог общего пользования, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Проводят такие осмотры владельцы дорог. Их проверяют на готовность к зиме, а также для того, чтобы планировать работ по ремонту и содержанию в будущем.

Планируется проверить более 70,6 тыс. км республиканских дорог и более 15,9 тыс. км местных.