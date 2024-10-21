Эксперт: генетические технологии РФ получили толчок в развитии в последние шесть лет

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, в свою очередь, напомнил, что в стране с 2019 года реализуется федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. «Когда запускалась программа, многие из вас, наверное, слышали, что в стране нет генетики, нет того, этого. Пару дней назад американцы написали, что Россия поразительно быстро рванула в направлении генетических технологий. У них колоссальный прорыв в области этих систем, технологий. [Поэтому] надо усилить [против РФ] санкции, нацеленные на эту зону», — сказал Ковальчук.