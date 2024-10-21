Эксперт: генетические технологии РФ получили толчок в развитии в последние шесть лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские генетические технологии получили значительный толчок в развитии в течение последних пяти-шести лет, эти открытия позволят в том числе усовершенствовать медицинскую помощь, считает Мария Воронцова, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке.
«За последние 5−6 лет генетические технологии и проекты вокруг этих технологий получили в стране значительный толчок в развитии, что не может не радовать», — сказала Воронцова, отметив, что в истории развития этого научного направления, которое началось в России гораздо раньше, произошли несколько «принципиально новых шагов и открытий», которые применимы в том числе в медицине.
Воронцова выступила модератором пленарной сессии «Генетические технологии в биомедицине: настоящее и будущее», которая проходит в рамках Курчатовского геномного форума («КурчатовГенТех-2024»). На встрече представители российских научных центров рассказали о последних достижениях в этой сфере, в том числе о новых подходах к созданию препаратов на основе синтетических РНК, использованию вирусов в качестве природных инструментов борьбы с раком.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, в свою очередь, напомнил, что в стране с 2019 года реализуется федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. «Когда запускалась программа, многие из вас, наверное, слышали, что в стране нет генетики, нет того, этого. Пару дней назад американцы написали, что Россия поразительно быстро рванула в направлении генетических технологий. У них колоссальный прорыв в области этих систем, технологий. [Поэтому] надо усилить [против РФ] санкции, нацеленные на эту зону», — сказал Ковальчук.
«[Как говорится], о собственных успехах мы узнаем по мере роста сопротивления нашему движению. Я хочу нас с вами поздравить с тем, что это уже заметно не только нам», — заключил ученый.
Заместитель директора по научно-экспериментальной деятельности Института синтетической биологии и генной инженерии ЦСП ФМБА России Валентин Макаров в своем докладе отметил, что на основе созданной российскими учеными платформы создаются вакцины для терапии колоректального рака.
Среди представленных на сессии разработок был и препарат для терапии болезни Бехтерева, созданный российской биотехнологической компанией «Биокад» совместно с группой ученых РНИМУ им. Пирогова. Решение получило регистрационное удостоверение Минздрава в 2024 году.
Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании Павел Яковлев отметил, что существующие препараты, в частности, нацелены на блокировку отдельных молекул (цитокинов), что сохраняет риски распространения в организме воспалительного процесса через другие цитокины. Авторы нового препарата обнаружили механизмы, позволяющие сделать вывод, что за развитие болезни Бехтерева отвечают одни и те же Т-клетки, что позволяет комплексно воздействовать на этот процесс.
«Сейчас проводятся клинические исследования третьей фазы, которые должны расширить количество показаний к применению этого препарата. Препарат уже на рынке. Что касается других заболеваний, в том числе диабета, рассеянного склероза, заболеваний кишечника, то разработкой этих препаратов мы активно занимаемся», — сказал Яковлев ТАСС.
«Мы шагаем от классической фармакологии, которой мы пользовались несколько десятилетий, а то и столетий до того, к принципиально новым подходам. Это сквозные технологии, которые показали себя в каждом докладе — от орфанных заболеваний до инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний», — сказала Воронцова журналистам, подводя итоги сессии.