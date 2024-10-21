Дожди с мокрым снегом ожидаются на Урале в ближайшие 3 дня: осадки принесут атлантические циклоны

Из детализированного прогноза следует, что во вторник на Южном Урале облачно с прояснением, в горных районах небольшие осадки, ночью в виде дождя и мокрого снега, днем — дождя. Ночью и утром прогнозируются гололедные явления, кое-где — туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 22 октября ночью от минус 4 до плюс 1, в низинах — до 7 ниже нуля, днем — плюс 4−9.