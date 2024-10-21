Дожди с мокрым снегом ожидаются на Урале в ближайшие 3 дня: осадки принесут атлантические циклоны

Атлантические циклоны продолжают перемещаться через акваторию Баренцева моря в юго-восточном направлении.
«С 22 по 24 октября на большей части Уральского региона и Сибири прогнозируются осадки, местами — гололедные явления, в отдельных районах — метели при порывах ветра до 15−20 м/с», — говорится в обзоре Гидрометцентра России.
Аналогичный прогноз ранее дали и специалисты Челябинского ЦГМС. Северо-атлантические циклоны, проходящие вдоль арктического побережья страны, своими глубокими ложбинами будут оказывать влияние и на территорию Южного Урала.
«В течение рабочей недели атмосферное давление постепенно будет понижаться, со смещением атмосферных фронтов ожидаются небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в горных районах — с мокрым снегом», — говорят синоптики.
А уже к выходным, по расчетным моделям, с ростом давления интенсивность осадков снизится, но под влиянием все большего затока холода они будут носить уже более «снежный» характер.
«При преобладании облачной погоды больших суточных амплитуд температуры воздуха не ожидается: лишь в начале и конце недели при прояснении и влиянии более холодных воздушных масс в ночные часы будут преобладать отрицательные температуры (от минус 4 до плюс 1, в низинах — до минус 7), в остальное время теплее (от минус 1 до плюс 4), дневные температуры ожидается положительными (плюс 4−9)», — ожидают синоптики.
Из детализированного прогноза следует, что во вторник на Южном Урале облачно с прояснением, в горных районах небольшие осадки, ночью в виде дождя и мокрого снега, днем — дождя. Ночью и утром прогнозируются гололедные явления, кое-где — туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха 22 октября ночью от минус 4 до плюс 1, в низинах — до 7 ниже нуля, днем — плюс 4−9.
Непосредственно в Челябинске завтра без существенных осадков, предстоящей ночью от от минус до плюс 1, днем 22 октября максимум плюс 6−8.
По предварительным расчетам, в среду в регионе облачно, небольшие дожди, ночью местами — умеренные, в горах — с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 23 октября ночью от минус 2 до плюс 3, днем — плюс 5−10.
В областном центре 23 октября ночью осадки, преимущественно в виде дождя, днем — небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1−3, днем плюс 7−9.
В четверг характеристика погоды — без существенных изменений. Температура воздуха 24 октября ночью от нуля до плюс 5, днем — плюс 6−11 градусов.