Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря

Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он отправился в путь в 2021 году, а с 2022 года стал регулярным. Состав включает в себя приемную, лавку с сувенирами, вагоны для игр и квестов, вагон-ресторан и другие. С момента запуска поезд посетили более 1,3 млн россиян.