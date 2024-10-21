Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря

В Нижний Новгород состав прибудет 29 декабря, время уточняется.
За 54 дня поезд во главе с паровозом серии П-36 посетит более 60 городов и вернется в Великий Устюг 11 января. Во время стоянок запланированы праздничные мероприятия. В Нижнем Новгороде пройдет анимационная программа для всех желающих, посетить резиденцию внутри поезда можно будет по билетам, купленным на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).
Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он отправился в путь в 2021 году, а с 2022 года стал регулярным. Состав включает в себя приемную, лавку с сувенирами, вагоны для игр и квестов, вагон-ресторан и другие. С момента запуска поезд посетили более 1,3 млн россиян.