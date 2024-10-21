Папа в декрете: Как справиться с четырьмя детьми и чем встречают мамочки на детской площадке, рассказал отец Денис Ишутин

Папа в декрете — явление для современных родителей, как оказалось, не такое уж и редкое. Тем более, что с этого года можно официально совмещать работу с уходом за ребенком, получая при этом и зарплату, и пособие.
По данным Социального фонда России по Ростовской области, только на Дону 1 318 отцов находятся в официальном отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. При этом размер ежемесячной выплаты составляет от 9,2 до 49,1 тысячи рублей.
Каково это сидеть в декрете и быть отцом сразу четверых детей, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал 40-летний Денис Ишутин.
ОТПУСКА НЕТ, А ДЕКРЕТНЫЕ — БОЛЬШЕ.
— У нас четверо детей: 12-летний сын, дочки — 10 лет и три годика, а теперь еще младший 8-месячный парнишка растет.
Когда узнали о появлении малыша, на семейном совете решили: в декрет идет именно Денис.
— Супруга работает врачом-неврологом, а я как работник сферы IT смогу и с работой воспитание детей совмещать, и декретные выйдут побольше, поскольку их размер напрямую зависит от зарплаты.
Правда, по словам многодетного отца, оказался еще один нюанс, о котором мало кто знает:
— Будьте готовы к тому, что при нахождении в декрете обычный отпуск не положен. То есть, работать без него нужно будет минимум полтора года. И это, я думаю, повлияет и на работоспособность.
«ЧАСТО ЗАМЕЧАЮ НА СЕБЕ КОСЫЕ ВЗГЛЯДЫ».
Денис признается: нередко, когда идет гулять со своими ребятами в парк или к детской площадке, часто ловит на себе удивленные взгляды мамочек.
— Если у дома уже все привыкли, что с детьми — я, то в парке частенько замечаю на себе косые взгляды. Многие думают, что мама отошла и скоро вернется. Но, когда встречают меня снова и снова, то уже просто не обращают внимание. А кто-то даже с завистью говорит: мол, вот бы и наш папа столько внимание сыну уделял…
По словам Дениса, дети уже привыкли к тому, что чаще с ними папа. А потому совсем не удивляются, что мамы долго нет.
— Когда тепло, мы с ними запросто можем поехать на дачу к бабушке. На поездку уходит по пять-шесть часов. Тогда беру с собой малышу запасные бутылочки с теплой водичкой, смесь для кормления или пюре. Детворе постарше — бутерброды. Так и справляемся.
Одно но, замечает мужчина, иногда сложности возникают с переодеванием маленького. Ведь комнаты «Матери и ребенка» зачастую оборудуют в женских туалетах. Следовательно, под отцов инфраструктура особо не заточена. Но тут выручают когда смекалка, а где — и умение договариваться.
«СЕЙЧАС УЖЕ НЕТ ТАКОЙ СУЕТЫ».
Правда, пришлось вместе с прочими радостями — пеленанием, пеленками-распашонками, дневным сном, газиками, режущимися зубами и кормлением — разбираться и в том, как выбирать игрушки и стоит ли вообще некоторые покупать.
— Например, «хвост русалки» стоит порядка 1700 рублей. Вот и думаю: надо ли его брать, чтобы ребенок с ним поиграл пару дней, а потом забросил? Поэтому выбираю частенько логикой или что самому по душе. Есть у папы в декрете еще один плюс: возможность доиграть в игрушки: катать машинки, собирать конструктор… Да и мультики посмотреть на вполне себе законных основаниях — тоже особенное удовольствие.
Хотя, признается Денис, с рождением в семье четвертого ребенка многое уже делается на автомате.
— Когда появился первенец, приходилось перелопатить гору сайтов, чтобы узнавать что к чему. И, порой, доходить до каких-то вещей методом проб и ошибок. Помню, как тогда каждые пять минут бегал к ребенку. А сейчас уже нет такой суеты. Понял, надо просто прислушиваться к потребностям и желаниям детей, любить их и быть собой. Когда все искренне и с интересом, то это чувствуется. И детвора капризничает меньше, не выпрашивая внимание.
Конечно, когда у тебя четверо детей, то и жизнь немного по другому складывается, чем у знакомых. Она становится вокруг семьи. Я вот с друзьями пытаюсь увидеться уже месяца три-четыре, но все никак не получается. Нужно подстраиваться под детей и их график. Но, думаю, они все понимают. И, наверное, это как раз и проверка друзей. А что касается похода в бар или спортклуб вечером, то можно заменить их прогулками на велосипеде — и для здоровья полезно, и все близкие в сборе.