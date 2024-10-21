Папа в декрете: Как справиться с четырьмя детьми и чем встречают мамочки на детской площадке, рассказал отец Денис Ишутин

— Если у дома уже все привыкли, что с детьми — я, то в парке частенько замечаю на себе косые взгляды. Многие думают, что мама отошла и скоро вернется. Но, когда встречают меня снова и снова, то уже просто не обращают внимание. А кто-то даже с завистью говорит: мол, вот бы и наш папа столько внимание сыну уделял…