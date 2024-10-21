В мэрии Калининграда движение трамваев по проспекту Победы назвали заведомо убыточным

«Пути и контактная сеть здесь не эксплуатируются много лет, потребовали бы замены, а стоимость таких работ превышает стоимость прокладки новых линий. Все это с учетом расходов на содержание электрохозяйства делает трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточным. Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — говорится в сообщении администрации.