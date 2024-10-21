В мэрии Калининграда движение трамваев по проспекту Победы назвали заведомо убыточным

Заведомо убыточным назвали в мэрии Калининграда движение трамваев по проспекту Победы. Об этом говорится в комментариях на страничке горадминистрации во «ВКонтакте» в ответ на вопрос местного жителя о демонтаже трамвайных путей на проспекте Победы. Кто из экспертов пришел к такому выводу, на какие расчеты ссылаются и были ли они вообще — непонятно.
«Пути и контактная сеть здесь не эксплуатируются много лет, потребовали бы замены, а стоимость таких работ превышает стоимость прокладки новых линий. Все это с учетом расходов на содержание электрохозяйства делает трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточным. Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — говорится в сообщении администрации.
Отмечается также, что ранее «Калининград-ГорТранс» демонтировал трамвайные пути на бывшем кольце и на прилегающей части проспекта Победы в рамках подготовки к реконструкции участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева, которая предусмотрена генеральным планом.
Напомним, на проспекте Победы начали срезать трамвайные рельсы во вторник, 15 октября. Работы идут напротив территории, расположенной в начале проспекта Победы, не так далеко от Центрального парка, напротив Балтийского филиала Пушкинского музея. Там стоит деревянный домик, который планируют снести, а на его месте построить высотное (по меркам района) здание — территорию из зоны малоэтажной застройки намерены перевести в категорию среднеэтажной, которая подразумевает высотность вплоть до 8 этажей.
Этот вопрос обсуждался и в СМИ, и в кругах общественности, которая выступала против застройки и уничтожения лица исторического района Кенигсберга-Калининграда. Также общественники высказывались против уничтожения трамвайных рельсов и отказа от возможности в будущем восстановить движение трамваев в историческом районе Амалиенау.