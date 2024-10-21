Доходы населения Ростовской области увеличились, регион занял 36 место в стране

Ростовская область заняла 36 место в России по уровню доходов населения во втором квартале 2024 года. Список опубликован на сайте РИА Новости.
Регион по своим показателям соседствует с Приморским и Хабаровским краями. С апреля по июнь в среднем жители Дона получали по 49,7 тысячи рублей ежемесячно (для сравнения, за такой же период 2023 года денежные поступления составляли 41,6 тысячи рублей).
Динамика доходов в течение трех месяцев 2024 года на Дону составила 8,4%. Соотношение полученных средств и фиксированного набора товаров и услуг — 2,28.
К слову, один из ближайших к Ростовской области регионов — Краснодарский край — занял 19 место. Там средний доход определился в пределах 58,8 тысячи рублей. Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, в этих территориях среднедушевые доходы варьировались от 134,9 до 156,2 тысячи рублей.
По стране среднедушевой показатель доходов составил 58,2 тысячи рублей в месяц, это на 8,4 тысячи больше результатов годовой давности.