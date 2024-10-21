Доходы населения Ростовской области увеличились, регион занял 36 место в стране

Регион по своим показателям соседствует с Приморским и Хабаровским краями. С апреля по июнь в среднем жители Дона получали по 49,7 тысячи рублей ежемесячно (для сравнения, за такой же период 2023 года денежные поступления составляли 41,6 тысячи рублей).