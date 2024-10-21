Как Узбекистан будет бороться с пыльными бурями: рассказываем о главном

На совещании было отмечено, что учащение пыльных бурь связано с несколькими факторами. Помимо глобального изменения климата, на ситуацию сильно влияют местные причины — незаконная вырубка деревьев, уменьшение количества воды и бесконтрольный выпас скота. Это приводит к деградации пустынных и полупустынных пастбищ, что усиливает явление пыльных бурь. В некоторых районах страны исчезли целые виды растений, которые раньше удерживали песок и защищали почву от эрозии.
Глава государства подчеркнул, что в условиях роста численности населения Узбекистана пастбища играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. По этой причине, несмотря на деградацию, потребность в использовании пастбищ будет только расти. Теперь управление 16 миллионами гектаров пастбищных земель передано Ветеринарному комитету.
Президент поручил разработать трехлетнюю программу по восстановлению деградированных пастбищ. Для этого уже в 2025 году планируется привлечь 50 миллионов долларов в виде грантов, которые будут использованы для восстановления растительного покрова в пострадавших зонах и улучшения экосистемы пустынь.
Кроме того, в ходе совещания стало известно, что агентство «Узбеккосмос» выявило исчезновение 35 гектаров пустынной растительности, удерживающей песок и ветер, в Бухарской и Навоийской областях. В связи с этим было поручено создать рабочую группу и разработать программу по увеличению «зеленых» зон в пустынных и полупустынных районах. Программа также включает создание платформы для мониторинга экологической ситуации в пустынных зонах, что позволит оперативно выявлять и устранять угрозы деградации почв.
Агентство лесного хозяйства также получило новые задачи в борьбе с опустыниванием. Теперь оно будет нести ответственность за меры по защите лесов и пустынных территорий, в том числе за посадку деревьев и создание защитных зон. Организации «Йўл кўкалам», которые ранее находились под управлением хокимиятов, теперь будут переданы в структуру агентства, что позволит лучше координировать работу по озеленению и борьбе с пыльными бурями.
Агентству поручено высадить более 100 миллионов саженцев и растений, адаптированных к климату каждого региона, при этом сократив затраты на 20%. Саженцы будут высажены на участках, подверженных эрозии и пыльным бурям, что поможет предотвратить дальнейшее ухудшение экологической обстановки.
Кроме того, совместно с Академией наук будет создана опытная площадка на 20 гектарах для экспериментов по восстановлению деградированных пастбищ с использованием растений, устойчивых к суровым условиям пустынь. Эти исследования позволят выявить лучшие методы борьбы с деградацией почв и укрепить меры по предотвращению пыльных бурь.
Пыльные бури в Узбекистане становятся серьезным вызовом, угрожающим экологии и здоровью населения. Принятые на совещании меры направлены на комплексное решение проблемы: от восстановления пустынных пастбищ до усиленного озеленения. Внедрение научных методов и международные инвестиции позволят ускорить восстановление пострадавших территорий и защитить страну от дальнейших экологических бедствий.