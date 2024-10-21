Как Узбекистан будет бороться с пыльными бурями: рассказываем о главном

Агентство лесного хозяйства также получило новые задачи в борьбе с опустыниванием. Теперь оно будет нести ответственность за меры по защите лесов и пустынных территорий, в том числе за посадку деревьев и создание защитных зон. Организации «Йўл кўкалам», которые ранее находились под управлением хокимиятов, теперь будут переданы в структуру агентства, что позволит лучше координировать работу по озеленению и борьбе с пыльными бурями.