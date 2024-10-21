«Добраться с комфортом до столицы за сутки»: глава Башкирии сообщил подробности о скором поезде из Уфы в Москву

Сегодня, 21 октября, глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на своей личной странице в социальных сетях о запуске скорого поезда Уфа-Москва-Уфа.
Поезд выйдет на маршрут уже меньше чем через два месяца — 15 декабря. Его, по словам руководителя республики, формируют из новых современных вагонов, которые поступают в распоряжение Куйбышевской железной дороги.
Власти заверяют, что на поезде можно будет с комфортом добраться до столицы лишь за сутки. Маршрут будет немного отличаться от того, который ходил раньше под номером 39/40, но зато охватит больше городов, в том числе Ульяновск и Рязань.
Радий Хабиров в своей публикации выразил уверенность в том, что проект ждет успех.
— С руководством компании РЖД мы находимся в постоянном диалоге. У нас выстроены очень хорошие деловые взаимоотношения. И главный результат нашей работы — это расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава, а значит, комфорт и удобство для пассажиров, — заявил глава Башкирии.
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