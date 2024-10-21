Около 20 тысяч человек собрались на Фестивале национальных культур в Иркутске

В Иркутске прошел традиционный Фестиваль национальных культур, его посетило около 20 тысяч человек. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, восемь национально-культурных центров представили выставку о культуре своих народов. Также прошла дегустация армянских, киргизских, азербайджанских и эвенкийских кулинарных блюд.