Около 20 тысяч человек собрались на Фестивале национальных культур в Иркутске

В Иркутске прошел традиционный Фестиваль национальных культур, его посетило около 20 тысяч человек. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, восемь национально-культурных центров представили выставку о культуре своих народов. Также прошла дегустация армянских, киргизских, азербайджанских и эвенкийских кулинарных блюд.
Для гостей Фестиваля выступали творческие коллективы, солисты и музыканты, играющие на национальных инструментах. Желающие могли поучаствовать в программе «Обычаи народов Прибайкалья» и в мастер-классах. Детей в это время развлекали артисты, диджеи и ростовые куклы.
— Фестиваль национальных культур — традиционное для Иркутска мероприятие, на котором разные народы могут рассказать об обычаях предков, поделиться особенностями культур, — рассказала начальник управления реализации общественных инициатив Александра Егорова.
А завершающим событием стал массовый «Хоровод Дружбы», который объединил участников и зрителей мероприятия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около Мемориала Славы в Братске обновляют тротуарную плитку.