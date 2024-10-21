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Около 20 тысяч человек собрались на Фестивале национальных культур в Иркутске

Представители национально-культурных центров показали выставку о своем народе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел традиционный Фестиваль национальных культур, его посетило около 20 тысяч человек. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, восемь национально-культурных центров представили выставку о культуре своих народов. Также прошла дегустация армянских, киргизских, азербайджанских и эвенкийских кулинарных блюд.

Для гостей Фестиваля выступали творческие коллективы, солисты и музыканты, играющие на национальных инструментах. Желающие могли поучаствовать в программе «Обычаи народов Прибайкалья» и в мастер-классах. Детей в это время развлекали артисты, диджеи и ростовые куклы.

— Фестиваль национальных культур — традиционное для Иркутска мероприятие, на котором разные народы могут рассказать об обычаях предков, поделиться особенностями культур, — рассказала начальник управления реализации общественных инициатив Александра Егорова.

А завершающим событием стал массовый «Хоровод Дружбы», который объединил участников и зрителей мероприятия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что около Мемориала Славы в Братске обновляют тротуарную плитку.