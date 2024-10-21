Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 октября 2024 года. В Кремле заявили о вопросах к приросту голосов в пользу Санду Дмитрий Песков сообщил о наличии вопросов к резкому приросту голосов на выборах в Молдавии в пользу действующего президента Майи Санду, назвав его «труднообъяснимым». Он также отметил давление на оппозицию и преследование политиков в Молдавии. Путин дал гражданство первому политическому беженцу в РФ из США Президент РФ предоставил гражданство Джону Роблесу, первому политическому беженцу из США. Роблес, проживающий в России с 1990-х годов, работал учителем и журналистом. После начала СВО он стал помогать с доставкой гуманитарных грузов на фронт. Производитель чипов «Кремний Эл» сообщил об атаке на завод На предприятии «Кремний Эл» в Брянской области после атаки ВСУ оказалось нарушено энергоснабжение, также были прерваны производственные цепочки. Выпуск электронной техники остановлен, идет ликвидация последствий. В Эстонии обсудят установку буев с лезвиями вдоль водной границы Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии проверяет границу и планирует установить на водных участках новые заграждения, включая буи с лезвиями. Аналогичные заграждения появились в 2023 году на водном участке границы между США и Мексикой. Умер главный противник Эрдогана проповедник Гюлен В США умер Фетхуллах Гюлен, глава признанной в Турции террористической организации ФЕТО. Гюлен, ранее союзник Эрдогана, был обвинен в попытке госпереворота в 2016 году.