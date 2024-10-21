Названо число конфискованных за два года у нетрезвых водителей автомобилей

Статистику по постановлениям судов привел Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. В июле 2022 года в Уголовный кодекс РФ внесли поправки к статье 264.1, и теперь у водителей, повторно попадающихся в течение календарного года за рулем в состоянии опьянения, конфискуют транспортные средства. Закон допускает изъятие автомобиля даже в том случае, если тот находится в совместной собственности супругов.
За первые шесть месяцев 2024 года российские суды решили конфисковать 5176 транспортных средств. Во втором полугодии 2023 года соответствующие постановления суды вынесли по 5112 делам, в первом полугодии изъяли 2232 автомобиля и мотоцикла. Во втором полугодии 2022 года суды вынесли 238 решений. Таким образом, общее количество конфискаций транспортных средств за время существования в законе такой меры превысило 12 тысяч.
Ужесточение ответственности за езду в нетрезвом виде стало одной из главных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий, значительная часть которых совершается пьяными водителями.