Названо число конфискованных за два года у нетрезвых водителей автомобилей

Статистику по постановлениям судов привел Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. В июле 2022 года в Уголовный кодекс РФ внесли поправки к статье 264.1, и теперь у водителей, повторно попадающихся в течение календарного года за рулем в состоянии опьянения, конфискуют транспортные средства. Закон допускает изъятие автомобиля даже в том случае, если тот находится в совместной собственности супругов.