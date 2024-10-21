В приложении для артистов Звук СТУДИО появился SMM-ассистент

В приложении Звук СТУДИО появилась функция SMM-ассистента, создающего с помощью нейросетевой модели GigaChat посты для соцсетей в фирменном стиле музыканта.
Настроить ассистента можно в разделе «Инструменты». Исполнитель сам выбирает тему публикации: анонс релиза, презентация клипа или призыв проголосовать за него в конкурсе.
После того как текст будет готов, артист добавляет к нему фото или видео и выкладывает материал в социальных сетях.
Как отмечает директор по развитию приложения СТУДИО Катя Комиссарова, SMM-помощник решает проблему нехватки у звезд времени на постинг, который нужен для «поддержания постоянного контакта со своей аудиторией».
Ранее вышел ИИ-клип на песню покойного рэпера Децла «У всех на виду».