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В приложении для артистов Звук СТУДИО появился SMM-ассистент

В приложении Звук СТУДИО появилась функция SMM-ассистента, создающего с помощью нейросетевой модели GigaChat посты для соцсетей в фирменном стиле музыканта.
Источник: Звук

В приложении Звук СТУДИО появилась функция SMM-ассистента, создающего с помощью нейросетевой модели GigaChat посты для соцсетей в фирменном стиле музыканта.

Настроить ассистента можно в разделе «Инструменты». Исполнитель сам выбирает тему публикации: анонс релиза, презентация клипа или призыв проголосовать за него в конкурсе.

После того как текст будет готов, артист добавляет к нему фото или видео и выкладывает материал в социальных сетях.

Как отмечает директор по развитию приложения СТУДИО Катя Комиссарова, SMM-помощник решает проблему нехватки у звезд времени на постинг, который нужен для «поддержания постоянного контакта со своей аудиторией».

Ранее вышел ИИ-клип на песню покойного рэпера Децла «У всех на виду».