Часть Симферополя на сутки останется без воды

«23 октября с 01:00 в связи с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение. Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 23 октября, полное восстановление водоснабжения ожидается к часам утра 24 октября», — сказано в сообщении.