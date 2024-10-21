Часть Симферополя на сутки останется без воды

«23 октября с 01:00 в связи с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение. Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 23 октября, полное восстановление водоснабжения ожидается к часам утра 24 октября», — сказано в сообщении.
В это время воды не будет по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, Анатровская, Аэроклубная, Васильева, Трансформаторная, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена, Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Севастопольская, Субхи, Козлова, Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, М. Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, в прездах Альминский, Зеркальный, Высоковольтный, в переулках Спартака, Оранжерейный, Аэрофлотский, Заводской, Гренажный, Тёмный, Бастионный, Учебный.
Водоснабжение остановят также для жителей села Перово и микрорайона Москольцо в крымской столице. На предприятии обещают обеспечить людей привозной водой, при этом рекомендуют иметь запас.