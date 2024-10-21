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Тротуары в центре Воронежа будут обрабатывать реагентами вместо пескосмеси

Воронежцы больше не увидят гор песка на центральных улицах.

Источник: Комсомольская правда

Памятуя прошлую снежную зиму и длительный процесс уборки остатков пескосмеси с центральных улиц и тротуаров, воронежские чиновники сделали выбор в пользу гранулированных бесцветных реагентов. Их в предстоящий сезон будут применять на тротуарах в Центральном и Ленинском районах города. Об этом сообщили на планерке в мэрии 21 октября. Реагенты стоят дороже пескосмеси, но позволяют сократить расходы на весеннюю уборку тротуаров.

— Горожанам, наверно, потребуется время, чтобы привыкнуть к новому виду тротуаров без привычного песка, — отметил мэр Сергей Петрин.

На дорогах пока продолжат пользоваться смесью песка и соли. Их в этом году, по подсчетам коммунальщиков, потребуется 128 тысяч тонн, 20% из них уже заготовили. Реагентов же планируют закупить всего 954 тонны.

Для борьбы со снегопадами гололедом в городе подготовили 310 единиц коммунальной техники. Еще 141 единицу город закупил дополнительно к зиме и получит до конца этого года.

ЖКХ