Тротуары в центре Воронежа будут обрабатывать реагентами вместо пескосмеси

Памятуя прошлую снежную зиму и длительный процесс уборки остатков пескосмеси с центральных улиц и тротуаров, воронежские чиновники сделали выбор в пользу гранулированных бесцветных реагентов. Их в предстоящий сезон будут применять на тротуарах в Центральном и Ленинском районах города. Об этом сообщили на планерке в мэрии 21 октября. Реагенты стоят дороже пескосмеси, но позволяют сократить расходы на весеннюю уборку тротуаров.