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В Сальске женщина упала в мусорный контейнер, потребовалась помощь спасателей

В Сальске спасатели помогли женщине выбраться из мусорного контейнера.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске женщина упала в люк мусорного контейнера и не могла выбраться. На помощь в этой ситуации пришли спасатели, рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС РО).

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 19 октября на улице Ленина. При вызволении использовали лестницу. В итоге все завершилось благополучно, первая помощь женщине не потребовалась.

Всего от Сальского ПСО на месте работали четыре человека. Напомним, при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».