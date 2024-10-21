В Сальске женщина упала в мусорный контейнер, потребовалась помощь спасателей

В Сальске женщина упала в люк мусорного контейнера и не могла выбраться. На помощь в этой ситуации пришли спасатели, рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС РО).
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 19 октября на улице Ленина. При вызволении использовали лестницу. В итоге все завершилось благополучно, первая помощь женщине не потребовалась.
Всего от Сальского ПСО на месте работали четыре человека. Напомним, при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».