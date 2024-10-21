Сняли дом, чтобы отдохнуть, но так до него и не доехали: завершились поиски троих друзей на мотоциклах

— По поводу того, что «прошли только сутки». Чисто для справки — дорога от Иглино до Ассов занимает часа три, если никуда не сворачивать. На связь они не вышли, учитывая, что местность там горная, связь там ловит плохо, только если в населённых пунктах. Отсюда возвращаемся к началу: если на связь не вышли — значит, не доехали, значит, что-то случилось. Хотелось бы, конечно, надеяться, что ничего не случилось и скоро найдутся. Не хватало к концу года ещё троих из рядов лишиться… — отметил один из жителей Башкирии.