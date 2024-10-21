Сняли дом, чтобы отдохнуть, но так до него и не доехали: завершились поиски троих друзей на мотоциклах

В Башкирии завершились поиски троих друзей, которые поехали отдыхать на мотоциклах. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Трое молодых людей — 23-летний Айгиз и 27-летний Артем из города Баймака, а также 34-летний Руслан из Стерлитамака — вместе работают в уфимском автосервисе. На днях они решили компанией отвлечься от городской суеты и забронировали домик в селе Ассы. Оно находится в живописном Белорецком районе, который в республике считается одним из туристических центров. Доехать до места молодые люди решили своеобразным способом — на легковесных мотоциклах, так называемых «эндуриках», купленных в этом году. Они загрузили байки в прицеп Renault Logan и поехали на машине из Уфы до находящегося в пригороде села Иглино. Там молодые люди оставили автомобиль у знакомого на участке его частного дома, переоделись в экипировку, достали мотоциклы, захватили канистру с бензином и помчались к пункту назначения.
До села Ассы Айгизу, Артему и Руслану предстояло преодолеть более 200 километров — часть пути они хотели проехать по бездорожью. Последним, кто связывался с родными, был 27-летний Артем. Он написал, что ребятам осталось еще 110 километров, но жаловался на плохую дорогу. Они должны были быть в Ассах уже к вечеру, но вдруг перестали выходить на связь — телефоны были не в сети. Вечером обеспокоенные родственники позвонили арендодателю в Ассах, но там сказали, что молодые люди, снявшие дом, так и не объявились.
Волноваться было рано — мало ли где они могли задержаться. Но и на следующий день, 9 октября, никаких вестей от них не было. Тогда родные парней обратились в полицию и к волонтерам. Ориентировки на пропавших стали распространятся по соцсетям только вечером. Искать их вышли волонтеры и близкие Айгиза, Артема и Руслана, позже к ним присоединились и спасатели МЧС и Госкомитета республики по ЧС.
— Они давно уже водят мотоциклы, но это впервые, когда они поехали на такое большое расстояние, — рассказал друг туристов.
Родственники пропавших рассказали, что поиски осложняются тем, что в некоторых местах Белорецкого района плохо ловит связь. К тому же непонятно было, где именно искать ребят, область поиска была довольно обширной. Добровольцы сосредоточились на дорогах, по которым те могли ехать, и прилегающей к ним местности.
— Мы искали в глуши всю ночь. Сейчас обратно едем [туда], — рассказал брат одного из пропавших утром 10 октября изданию UFA1.RU.
В соцсетях жители Башкирии уже стали откровенно тревожится по поводу того, что могло случиться с Айгизом, Артемом и Русланом. Попали в аварию? Напали дикие животные? Заблудились в глуши лесов Белорецкого района? Некоторые же, напротив, не видели в исчезновении парней ничего странного: как никак взрослые люди, могли сменить маршрут, решить отдохнуть в другом месте или просто отключить телефоны, да и времени прошло всего-ничего.
— По поводу того, что «прошли только сутки». Чисто для справки — дорога от Иглино до Ассов занимает часа три, если никуда не сворачивать. На связь они не вышли, учитывая, что местность там горная, связь там ловит плохо, только если в населённых пунктах. Отсюда возвращаемся к началу: если на связь не вышли — значит, не доехали, значит, что-то случилось. Хотелось бы, конечно, надеяться, что ничего не случилось и скоро найдутся. Не хватало к концу года ещё троих из рядов лишиться… — отметил один из жителей Башкирии.
Как в итоге оказалось, ничего страшного с мотоциклистами не случилось. Всех их нашли живыми и невредимыми к вечеру 10 октября. Выяснилось, что парни гоняли по бездорожью, и в какой-то момент у них просто закончилось топливо. Нашли молодых людей волонтеры.