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В Челябинской области 18 школ перешли на дистант из-за ОРВИ

На Южном Урале на карантин закрыты пять школ.

Источник: Комсомольская правда

Сезонная заболеваемость вирусами гриппа и ОРВИ вынудила 18 школ в Челябинской области полностью перейти на дистант. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минобр.

Полностью на карантин в настоящее время закрыты пять школ. При этом в некоторых образовательных учреждениях удаленный формат затронул только отдельные классы, в то время как остальные продолжают занятия в традиционном режиме.

Переход на дистанционное обучение или полное закрытие школ зависит от уровня заболеваемости среди учащихся. В регионе наблюдается рост случаев респираторных инфекций, особенно внебольничной пневмонии.

С начала 2023 года зафиксировано увеличение заболеваемости респираторным микоплазмозом, преимущественно у детей. Это обстоятельство насторожило как педагогов, так и родителей, которые надеются на скорейшее снижение заболеваемости и возвращение детей к привычному образовательному процессу.

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