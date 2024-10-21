В Челябинской области 18 школ перешли на дистант из-за ОРВИ

Сезонная заболеваемость вирусами гриппа и ОРВИ вынудила 18 школ в Челябинской области полностью перейти на дистант. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минобр.
Полностью на карантин в настоящее время закрыты пять школ. При этом в некоторых образовательных учреждениях удаленный формат затронул только отдельные классы, в то время как остальные продолжают занятия в традиционном режиме.
Переход на дистанционное обучение или полное закрытие школ зависит от уровня заболеваемости среди учащихся. В регионе наблюдается рост случаев респираторных инфекций, особенно внебольничной пневмонии.
С начала 2023 года зафиксировано увеличение заболеваемости респираторным микоплазмозом, преимущественно у детей. Это обстоятельство насторожило как педагогов, так и родителей, которые надеются на скорейшее снижение заболеваемости и возвращение детей к привычному образовательному процессу.