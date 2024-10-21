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Магнитная буря 22 октября 2024: какой силы удар ожидать и как защититься

Ученые прогнозируют увеличение числа магнитных бурь в 2025 году.

В ночь с 21 на 22 октября 2024 года Землю накроет магнитная буря. Геомагнитное возмущение продлится всего несколько часов. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется. О том, когда начнется магнитная буря, какой мощности достигнет — в материале URA.RU.

Какой силы будет магнитная буря 22 октября 2024

По данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитная буря 22 октября 2024 будет класса G1, что означает, что она будет слабой. Небесное волнение ожидается с 3:00 до 6:00 утра. Об этом сообщают данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии.

Следующие магнитные бури ожидаются 11, 12 и 15 ноября. По прогнозу, их интенсивность будет невысокая, ниже уровня G1.

Инфографика: URA.RU Как защититься от магнитной бури

Большинство врачей считают, что никаких специальных мер не требуется. Влияние магнитных бурь на человеческий организм до сих пор научно не доказано. Поэтому медики и ученые не видят необходимости в особой подготовке к геомагнитным возмущениям. Они полагают, что проблема раздута и не имеет под собой веских оснований. Однако ряд рекомендаций все же стоит выполнять.

Общие рекомендации:

Следите за прогнозами: будьте в курсе предстоящих магнитных бурь, чтобы заранее подготовиться.

Снизьте физическую активность: избегайте интенсивных тренировок и тяжелой физической работы.

Обеспечьте себе полноценный отдых: старайтесь высыпаться (не менее 7−8 часов) и делать перерывы в течение дня.

Правильно питайтесь: откажитесь от жирной, жареной и тяжелой пищи. Употребляйте больше свежих овощей, фруктов и зелени. Пейте достаточное количество воды.

Избегайте стресса: практикуйте релаксационные техники, такие как медитация, йога или глубокое дыхание.

Ограничьте употребление кофе и алкоголя: эти вещества могут усугубить симптомы метеозависимости.

Проводите больше времени на свежем воздухе: гуляйте в парке или лесу, но избегайте прямых солнечных лучей.

Принимайте контрастный душ: это поможет улучшить кровообращение и тонус сосудов. Следующие магнитные бури ожидаются 11, 12 и 15 ноября. По прогнозу, их интенсивность будет невысокая, ниже уровня G1.

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