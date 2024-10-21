Магнитная буря 22 октября 2024: какой силы удар ожидать и как защититься

Большинство врачей считают, что никаких специальных мер не требуется. Влияние магнитных бурь на человеческий организм до сих пор научно не доказано. Поэтому медики и ученые не видят необходимости в особой подготовке к геомагнитным возмущениям. Они полагают, что проблема раздута и не имеет под собой веских оснований. Однако ряд рекомендаций все же стоит выполнять.