На МЖД с 26 октября изменится график поездов Казанского направления

С 26 октября 2024 года и в течение месяца пригородные поезда на Казанском направлении МЖД начнут ходить по измененному графику. В районах станций Раменское и Люберцы-1 планируется проведение работ по развитию железнодорожной сети.
С 04:00 26 октября до 04:00 25 ноября на станции Раменское ремонтники займутся переключением путей, укладкой восьмистрелочных переводов, а также реконструкцией контактной сети железной дороги. До этого сообщалось о планах по переводу станции Раменское на цифровое управление движением железнодорожных составов.
В связи с ремонтными работами поезда пойдут с более значительными интервалами между движением. Для удобства пассажиров интервалы во время пикового трафика увеличивать не планируется. Кроме того, часть поездов пригородного сообщения начнет следовать по укороченным маршрутам.
На станции Люберцы-1 график движения поездов изменят лишь во временной промежуток с 00:40 26 октября до 00:40 28 октября, а также в те же часы с 9 по 11 ноября. Запланировано обновление четырех километров железнодорожных путей на данном участке.