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В Ростове до конца года планируют обновить еще один участок улицы Малиновского

В Ростове начали приводить в порядок еще один участок улицы Малиновского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону до конца года должны завершить ремонт улицы Малиновского от 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора. Ранее на этом участке выявили повышенную колейность, рассказал в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Продолжаем приводить в порядок одну из главных транспортных артерий города. За счет экономии изыскали средства для ремонта на участке от 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора (восточная сторона), — написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, дорожники уже приступили к фрезерованию, после этого начнется обустройство нижнего и верхнего слоев покрытия. Специалисты собираются впервые применить устойчивый к колейности асфальтобетон.

— Чтобы минимизировать пробки, работы ведутся круглосуточно, исключая пиковые часы по утрам и вечерам. Прошу учитывать эту информацию при планировании маршрутов, — добавил Алексей Логвиненко.

По данным главы ростовской администрации, летом на улице Малиновского уже отремонтировали участок от Коммунистического до Всесоюзной.