«Экзомарс-TGO» зафиксировал в мае рекордную солнечную вспышку на орбите Марса

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Зонд «Экзомарс-TGO» зафиксировал в конце мая 2024 года прохождение мимо Марса рекордно мощного выброса солнечной плазмы, аналоги которого не фиксировались в космосе с 1989 года. За время этой вспышки межпланетная станция получила примерно ту же дозу излучения, как за предыдущие две сотни дней, сообщила профессор Института космических исследований и технологий БАН Йорданка Семкова на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
«Данная вспышка была зафиксирована 20 мая нашим прибором “Люлин-МО”, она продлилась более 64 часов и была порождена вспышкой класса X12 на той стороне Солнца, которая в тот момент времени была скрыта от Земли. Данная вспышка достигла рекордно высокой мощности и превысила силу аналогичного солнечного протонного шторма, который был зарегистрирован прибором “Люлин” на борту советской станции “Мир” в сентябре 1989 года», — пояснила профессор Семкова.
Как отметила планетолог, майская вспышка активности Солнца привела к тому, что радиационный фон на орбите Марса вырос до рекордно высоких значений, составлявших 2,8 миллигрэй в час, что на треть выше уровня радиации, зафиксированного на станции «Мир» в конце сентября 1989 года. В общей сложности, за все время вспышки «Люлин-МО» поглотил около 25 миллигрэй радиации, что эквивалентно тому, как много излучения получает «Экзомарс-TGO» за две сотни дней работы при спокойной «космической погоде».
Исследователи открыли эту вспышку при проведении постоянных наблюдений за тем, как меняется радиационная обстановка на орбите Марса. Недавно у ученых появилась возможность изучить то, как меняется радиационная обстановка в окрестностях Марса по мере выхода Солнце на максимум вспышечной активности. В частности, начиная с января 2024 года «Люлин-МО» зафиксировал сразу 10 мощных выбросов солнечной плазмы, каждый из которых сопровождался значительным повышением радиационного фона на орбите Марса.
«Биологический эквивалент поглощенной дозы от майской вспышки солнечной активности составляет порядка 44 миллизиверта, что сопоставимо с тем, как много радиации получили бы биологические объекты при облучении галактическими космическими лучами на напротяжении порядка двух месяцев. Подобные сведения помогут нам более точно оценить возможную радиационную нагрузку на человека, а также выбрать оптимальное время для полета на Марс при планировании будущих экспедиций», — подытожила Семкова.