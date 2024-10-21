«Экзомарс-TGO» зафиксировал в мае рекордную солнечную вспышку на орбите Марса

Как отметила планетолог, майская вспышка активности Солнца привела к тому, что радиационный фон на орбите Марса вырос до рекордно высоких значений, составлявших 2,8 миллигрэй в час, что на треть выше уровня радиации, зафиксированного на станции «Мир» в конце сентября 1989 года. В общей сложности, за все время вспышки «Люлин-МО» поглотил около 25 миллигрэй радиации, что эквивалентно тому, как много излучения получает «Экзомарс-TGO» за две сотни дней работы при спокойной «космической погоде».