В Кишиневе тендер в аэропорту снова отменен — уже в третий раз после того, как подала документы компания Lagardere

Тендер на коммерческие площади в терминале дважды проваливался. Первый аукцион был объявлен 18 января, учитывая, что в конкурсе участвовали только две компании: Lagardère и LeBridge. В начале марта власти объявили о проведении нового аукциона, а 25 марта одна из двух компаний заявила, что передумала и больше не будет участвовать в повторном аукционе.