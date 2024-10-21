В Кишиневе тендер в аэропорту снова отменен — уже в третий раз после того, как подала документы компания Lagardere

Аукцион коммерческих площадей в аэропорту вновь отменен, в третий раз за год, сообщает администрация аэропорта — это происходит после того, как на аукцион зарегистрировался всего один участник — французская компания «Lagardere Retail Travel».
«Кишиневский аэропорт сообщает, что 19 октября завершился этап подачи заявок на участие в конкурсе по выбору арендатора коммерческих площадей общественного питания и специализированной торговли для стерильной зоны внутри аэропорта. Таким образом, по итогам заседания аукционной комиссии, сегодня, 21 октября, профильная комиссия установила наличие только одного участника аукциона, таким образом, процесс был отменен», — говорится в пресс-релизе аэропорта.
Администрация аэропорта также отметила, что в предстоящий период она сообщит новую информацию о том, как будет организован аукцион.
В начале сентября был продлен третий тендер на коммерческие площади в Кишиневском аэропорту, после того как до 9 сентября была подана только одна заявка на участие — компании «Lagardere».
Тендер на коммерческие площади в терминале дважды проваливался. Первый аукцион был объявлен 18 января, учитывая, что в конкурсе участвовали только две компании: Lagardère и LeBridge. В начале марта власти объявили о проведении нового аукциона, а 25 марта одна из двух компаний заявила, что передумала и больше не будет участвовать в повторном аукционе.
Компания APP приняла решение изменить условия участия, чтобы привлечь больше известных международных компаний. 29 марта администрация Кишиневского аэропорта объявила о начале третьего тендера, а 21 июня Конституционный суд признал неконституционными законодательные поправки о продлении срока аренды коммерческих площадей, принятые по инициативе депутата Раду Мариана. Закон был повторно рассмотрен и повторно проголосован в парламенте.