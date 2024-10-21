Жительница Башкирии дала совет пьяной подруге по общению с гаишниками, но сделала только хуже

Однако женщина отказалась, вместо этого она позвонила знакомой, которая начала ее инструктировать о том, как вести себя с инспекторами. Послушав советы, жительница Туймазов перестала реагировать на требования сотрудников ГАИ и на предупреждения о возможности применения в соответствии с законом «О полиции» физической силы. Автоледи продолжила вести себя неадекватно, и инспекторам пришлось сопроводить ее в служебный автомобиль.