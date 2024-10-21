Жительница Башкирии дала совет пьяной подруге по общению с гаишниками, но сделала только хуже

В башкирском городе Туймазы нетрезвая женщина-водитель пыталась избежать наказания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел в минувшие выходные на улице 8 Марта. Гаишники остановили Geely Monjaro, за рулем которой была 44-летняя местная жительница. При проверке документов полицейские заметили у женщины признаки алкогольного опьянения. Ей предложили пройти в служебное авто для медосвидетельствования.
Однако женщина отказалась, вместо этого она позвонила знакомой, которая начала ее инструктировать о том, как вести себя с инспекторами. Послушав советы, жительница Туймазов перестала реагировать на требования сотрудников ГАИ и на предупреждения о возможности применения в соответствии с законом «О полиции» физической силы. Автоледи продолжила вести себя неадекватно, и инспекторам пришлось сопроводить ее в служебный автомобиль.
Пройти освидетельствование она так и не согласилась. На нее составили два административных материала: за отказ от медосвидетельствования и за неповиновение полицейскому. Нарушительницу доставили в отделение, а ее авто отправили на штрафстоянку.
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