Позируем в стиле «диско»: Под Ростовом пенсионерки «зажгли» на модной фотосессии

В поселке Глубоком Каменского района Ростовской области пенсионерки стараются жить на полную катушку. Они не смотрят сутки напролет сериалы по телевизору, не проводят в огороде все свободное время. Эти бабушки собственным примером показывают внукам, что после 60 можно жить для себя и экспериментировать!