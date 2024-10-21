Позируем в стиле «диско»: Под Ростовом пенсионерки «зажгли» на модной фотосессии

В поселке Глубоком Каменского района Ростовской области пенсионерки стараются жить на полную катушку. Они не смотрят сутки напролет сериалы по телевизору, не проводят в огороде все свободное время. Эти бабушки собственным примером показывают внукам, что после 60 можно жить для себя и экспериментировать!
— Ведь теперь не надо вставать по будильнику, ходить на работу, отводить детвору в садик. Самое время — петь в хоре, выступать и развиваться, — улыбаются дамы серебряного возраста.
«ХОТЕЛА ПОРАДОВАТЬ ДЕВЧОНОК».
Почти каждый день здесь проходят какие-нибудь мероприятия для пожилых подопечных. В центре обучают и финансовой грамотности, и рассказывают, как не стать жертвами телефонных мошенников, и показывают, как вязать или шить. А летом дамы отправляются на занятия йогой.
— У нас занимаются самые активные жительницы поселка. Их возраст — от 60 до 78 лет, — рассказывает руководитель местного Центра общения старшего поколения социального фонда РФ Анна Майская. — Все женщины — участницы хора «Ветеран». После репетиций приходят в центр для того, чтобы узнать что-то новое, пообщаться или просто весело провести время,
А недавно местным артисткам в центре устроили шикарный сюрприз — модную фотосессию.
— Я хотела порадовать девчонок, сделать им что-то приятное. А именно — фотосессию. Попросила друга — фотографа из Ростова, провести ее.
Роману Кудрявцеву, который за час фотосъемки берез пять тысяч рублей, понравилась идея Анны. Он согласился устроить фотопраздник для пенсионерок. Причем не взял ни рубля.
«ВЫБИРАЛИ ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ».
Организаторы не сразу определились с тематикой.
— Выбирали из трех вариантов: классическая такая бабушка в платочке и с лукошком, портретное фото и стиль «диско». Остановились на последнем.
Для того чтобы фото получились более атмосферными, использовали конфетти, колу, крупные украшения, стильные очки и яркие помады.
— Мы не стали заранее говорить, что будет фотосессия. Это же сюрприз! Я просто попросила девчонок быть нарядными.
И дамы не подкачали! В назначенный день пришли с мейком, укладками и в красивых платьях. Кстати, женщины позировали как профессиональные модели, ни капли не стесняясь камеры. В итоге, фото получились стильными и живыми. А фотомодели сказали, что обязательно распечатают снимки и подарят внукам.
— Они будут нами гордиться и помнить, что радоваться жизни можно в любом возрасте, — рассказали сами участницы фотосессии.