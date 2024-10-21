Кендрик Ламар объяснил смысл песни Not Like Us

По словам артиста, в заглавной строчке нашумевшего дисса на Дрейка заключена его собственная энергия.
«У этого человека есть мораль, у него есть ценности, он во что-то верит, он на чем-то стоит. Он не потакает. Он человек, который может признавать свои ошибки», — охарактеризовал музыкант лирического героя композиции для Harper’s Bazaar. «Если я думаю о песне Not Like Us, я думаю о себе и о тех, кто с ней себя ассоциирует», — добавил Кендрик.
Ламар также объяснил, почему он пишет воинственную музыку, хотя сам не считает себя злым человеком. Исполнитель верит в любовь и «войну» и считает, что и то и другое должно существовать.
Недавно Not Like Us оказалась на третьем месте в топе лучших композиций двадцатых годов XXI века по версии журнала Pitchfork.