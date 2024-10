Кендрик Ламар объяснил смысл песни Not Like Us

«У этого человека есть мораль, у него есть ценности, он во что-то верит, он на чем-то стоит. Он не потакает. Он человек, который может признавать свои ошибки», — охарактеризовал музыкант лирического героя композиции для Harper’s Bazaar. «Если я думаю о песне Not Like Us, я думаю о себе и о тех, кто с ней себя ассоциирует», — добавил Кендрик.