Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 октября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 22 октября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Северная, 5, 22 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Калинина, 14, 16, 18, Каслинская, 27-Б, 29, 31, Кирова, 4, 6, 6-Б, 6-А, 8, 10 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Молодогвардейцев, 36-А, 40, 38-А, 44-А — с 08.00 до 17.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Дзержинского, 91, Безрукова, 3, 5 — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 50 лет ВЛКСМ, 9-А, 60 лет Октября, 16-А — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Короленко, 16 (школа), Гайдара, 13-А, Дарвина, 2 (адм.), 2а (адм.), 2-Б (адм.), 2-В (адм.), 4 (адм.); ч/с: Мебельная, Короленко, Героическая, Дарвина, Ильича, пер. 1-й Мебельный (1 ж/д, 1 шк., 5 адм., 50 ч/д) — с 10:00 до 17.00.

Отключение газоснабжения:

— Цвиллинга, 59 (подъезд 4), 61 (подъезды 1, 2), Доватора, 22 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Свободы, 100 — с 10.00 до 16.00;
 — ч/с: Блюхера, Междугородняя, пер. Минеральный, Азовская, Щукина, Профинтерна, Кузнечная, Лунная, Карпинского, Каменногорская, Лагерная, Хрустальная, Минская, Киевская, Пальмовая, Архангельская, Табачная, Резервная, пер. Писарева, Салтыкова, Троицкая, пер. Хабаровский, Лагерная, Кустанайская, Заболотная — с 08.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: п. Шершни, Каменный карьер — с 08.00 до 18.00;
 — ч/с: пер. Кордонный 1-й, 2−6, гаражи, Коммуны, 133 — с 08.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Информация не поступала.

ЖКХ