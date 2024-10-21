Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 октября

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Северная, 5, 22 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Калинина, 14, 16, 18, Каслинская, 27-Б, 29, 31, Кирова, 4, 6, 6-Б, 6-А, 8, 10 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 36-А, 40, 38-А, 44-А — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дзержинского, 91, Безрукова, 3, 5 — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 50 лет ВЛКСМ, 9-А, 60 лет Октября, 16-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Короленко, 16 (школа), Гайдара, 13-А, Дарвина, 2 (адм.), 2а (адм.), 2-Б (адм.), 2-В (адм.), 4 (адм.); ч/с: Мебельная, Короленко, Героическая, Дарвина, Ильича, пер. 1-й Мебельный (1 ж/д, 1 шк., 5 адм., 50 ч/д) — с 10:00 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Цвиллинга, 59 (подъезд 4), 61 (подъезды 1, 2), Доватора, 22 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Свободы, 100 — с 10.00 до 16.00;
— ч/с: Блюхера, Междугородняя, пер. Минеральный, Азовская, Щукина, Профинтерна, Кузнечная, Лунная, Карпинского, Каменногорская, Лагерная, Хрустальная, Минская, Киевская, Пальмовая, Архангельская, Табачная, Резервная, пер. Писарева, Салтыкова, Троицкая, пер. Хабаровский, Лагерная, Кустанайская, Заболотная — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: п. Шершни, Каменный карьер — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: пер. Кордонный 1-й, 2−6, гаражи, Коммуны, 133 — с 08.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Информация не поступала.