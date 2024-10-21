В Курской области погиб 21-летний рядовой срочной службы из Башкирии Газиз Зиннатов

Газиз Азатович родился в 2003 году в деревне Утяганово. Сначала учился в школе, что была в родной деревне, а со второго класса обучался в гимназии имени Кусимова. В прошлом году окончил с отличием Абзелиловский филиал Зауральского агропромышленного колледжа, получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. После этого продолжил обучение в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске.