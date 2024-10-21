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В Курской области погиб 21-летний рядовой срочной службы из Башкирии Газиз Зиннатов

В Башкирии простились с погибшим в Курской области 21-летним срочником.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 октября, в Абзелиловском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим рядовым срочной службы Газизом Зиннатовым. Об этом сообщила газета «Абзелил».

Газиз Азатович родился в 2003 году в деревне Утяганово. Сначала учился в школе, что была в родной деревне, а со второго класса обучался в гимназии имени Кусимова. В прошлом году окончил с отличием Абзелиловский филиал Зауральского агропромышленного колледжа, получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. После этого продолжил обучение в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске.

Газиза Зиннатова не стало минувшим летом, 15 августа, во время прохождения срочной службы на государственной границе России в Курской области.

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