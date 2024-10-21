Lil Yachty выпустил три новых трека и клипы на них

В ролике на We Ball Forever зритель наблюдает за Яти через замочную скважину, при этом камера приближается все ближе. Клип на Cry Me a River — краткая документация прогулки музыканта по осеннему лесу. Наконец, в видео на All Around The World артист показывает свой автомобиль и дом с кучей разнообразных нарядов.