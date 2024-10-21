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Lil Yachty выпустил три новых трека и клипы на них

Хип-хоп-исполнитель Lil Yachty представил три свежие композиции: We Ball Forever, Cry Me a River и All Around The World. Песни не попали на стриминги, зато на каждую было снято видео.

Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель Lil Yachty представил три свежие композиции: We Ball Forever, Cry Me a River и All Around The World. Песни не попали на стриминги, зато на каждую было снято видео.

В ролике на We Ball Forever зритель наблюдает за Яти через замочную скважину, при этом камера приближается все ближе. Клип на Cry Me a River — краткая документация прогулки музыканта по осеннему лесу. Наконец, в видео на All Around The World артист показывает свой автомобиль и дом с кучей разнообразных нарядов.

В июле Lil Yachty и электронный исполнитель Джеймс Блейк выпустили совместную пластинку Bad Cameo.