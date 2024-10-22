Новогодний поезд Деда Мороза не остановится в Татарстане

Традиционный поезд Деда Мороза по городам России стартует 19 ноября со станции Тайшет. В списке его остановок Татарстан, как и в прошлом году, почему-то не значится. При этом, как сообщает пресс-служба РЖД в своем официальном телеграм-канале, волшебный состав со сказочной деревней для игр, кукольным театром и буфетом посетит 60 городов. В том числе он побывает в Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде.
«Поездка Деда Мороза продлится 54 дня. Состав проследует по всему БАМу. Если будет благоприятная погода, поезд на пароме доставят и на остров Сахалин. После чего он должен проследовать по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и европейской части России», — рассказали в РЖД.
В итоге поезд должен преодолеть 30 тысяч километров. Конечной остановкой станет Великий Устюг. Туда состав прибудет 11 января.