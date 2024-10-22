Новогодний поезд Деда Мороза не остановится в Татарстане

Традиционный поезд Деда Мороза по городам России стартует 19 ноября со станции Тайшет. В списке его остановок Татарстан, как и в прошлом году, почему-то не значится. При этом, как сообщает пресс-служба РЖД в своем официальном телеграм-канале, волшебный состав со сказочной деревней для игр, кукольным театром и буфетом посетит 60 городов. В том числе он побывает в Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде.