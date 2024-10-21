Возможны заморозки: После короткого потепления в Ростовскую область вернутся холода и осадки

На этой неделе синоптики прогнозируют потепление в Ростовской области. При этом климатолог Александр Иошпа считает, что бабьего лета ждать не стоит. Как рассказал специалист «КП-Ростов-на-Дону», солнечную погоду быстро сменит новое похолодание.
— Да, по нашим расчетам, в Ростовской области ожидается заток тепла. Он начнется в середине недели и продлится около двух дней. Температура в это время будет составлять +12 — +14 градусов, — говорит климатолог.
После короткого потепления в регион вернутся холода и осадки. По словам Александра Иошпы, на севере региона ночью возможны заморозки не только на почве, но и в воздухе.
Специалист объясняет, что погода меняется из-за циркуляции атмосферы. Если происходит заток воздуха с юго-запада, в регионе наступает потепление. Как только начинается заток воздушных масс с севера, температуры снижаются.
— Что касается бабьего лета, думаю, его ждать уже не стоит, — добавил специалист.