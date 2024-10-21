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«Просто не хочется ее принимать». Министр информации Беларуси Марков признался, почему боится старости

Министр информации Беларуси Марков признался, почему боится старости.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Беларуси Марат Марков в эфире программы «100 вопросов взрослому» в эфире «Беларусь 1» признался, что боится старости.

— Боюсь, как и любой нормальный человек. Просто не хочется ее принимать. Это нормально. Просто об этом стараюсь не задумываться, — отметил министр информации.

На вопрос о том, каким он себя видит через 20 лет, Марков ответил, что постарается быть таким же активным, как и сейчас. Он уточнил, что много делает для этого.

— Может быть, потому что, когда у тебя есть увлечения и когда ты стараешься следить за собственной формой, то все-таки есть надежда на то, что ты не будешь разваливаться через 20 лет. А через 20 мне будет 75, — заметил Марат Марков.

Кроме того, он назвал свой главный недостаток:

— Я считаю большим недостатком, то, что я очень люблю поспать. И мне достаточно тяжело вставать утром.

Тем временем белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.

Кстати, министр информации Беларуси Марков назвал драники с мясом своим любимым блюдом.