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Стало известно, сколько километров пещеры Таврида в Крыму уже изучено

Исследование пещеры Таврида в Крыму находится только на начальной стадии, подчеркнул замдиректора по науке комплекса «Пещера Таврида» КФУ им. В. И. Вернадского, председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

По его словам, на данный момент изучено лишь два километра пещеры, в то время как в Крыму насчитывается более двух тысяч пещер, отметил он в беседе с «Крым 24».

Самохин сравнил это с тем, как за последние 50 лет число известных пещер в Крыму увеличилось с 50 до 2000, и выразил уверенность в том, что дальнейшие исследования пещеры Таврида откроют новые горизонты.

Геннадий Самохин пояснил, что пещерное поле занимает десятки квадратных километров. Он отметил, что в пещере Таврида есть вторые этажи, которые ещё не полностью исследованы. Существует возможность пройти дальше, обнаружив новые пещерные ходы. Для этого проводятся геофизические исследования с помощью дистанционных методов, чтобы определить местонахождение этих ходов.

«То есть теоретически можно пробрить отверстие большого диаметра, зайти в новую пещерную систему, потом и соединиться с этой пещерой», — сказал он.

археология