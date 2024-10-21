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СК выясняет обстоятельства массового заражения детей в детском саду Петербурга

Следователи проверяют информацию о вспышке инфекции в детском саду Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге работники и воспитанники одного из детских садов обратились в медучреждение в связи с плохим самочувствием. Впоследствии у них выявили признаки инфекционного заболевания. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, из-за которых могла произойти вспышка инфекции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

— По данному факту следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказали в ведомстве.

К осмотру помещений детского сада также подключились сотрудники Роспотребнадзора. В дальнейшем работников, ответственных за организацию питания, могут привлечь к ответственности.

Напомним, в результате вспышки заболевания диагноз подтвердился у 17 человек, включая детей и сотрудников. В больнице сейчас находятся пятеро детей.

СК