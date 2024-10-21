СК выясняет обстоятельства массового заражения детей в детском саду Петербурга

В Петербурге работники и воспитанники одного из детских садов обратились в медучреждение в связи с плохим самочувствием. Впоследствии у них выявили признаки инфекционного заболевания. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, из-за которых могла произойти вспышка инфекции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.