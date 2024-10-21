Совет по нравственности получил жалобы на блогеров со «Славянского базара»

«Вопрос задавался, почему те или иные миллионщики-блогеры вдруг завладевают умами, будучи, в общем, людьми с очень низкой культурой и с недостаточными вообще знаниями для того, чтобы быть в этой среде… Вот почему они вдруг сегодня становятся лидерами в молодежной среде?».