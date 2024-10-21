Совет по нравственности получил жалобы на блогеров со «Славянского базара»

Общественный совет по нравственности, который возобновил свою работу в Беларуси менее года назад, получил негативные обращения по поводу блогеров, чьими подписчиками являются миллионы людей, в первую очередь молодых, сообщает Sputnik.by со ссылкой на сопредседателя совета митрополита Минского и Заславского Вениамина. Некоторые из этих блогеров были в том числе участниками фестиваля «Славянский базар в Витебске».
Митрополит Вениамин отметил, что, рассматривая эти обращения, совет «избегал поспешности» и старался уйти от эмоциональной стороны вопроса.
Он отметил, что, если убрать эмоции, при рассмотрении фактической стороны «оказывается меньше вопросов».
В тоже время гендиректор Большого театра оперы и балета Беларуси, председатель комиссии по культуре Общественного совета по нравственности Екатерина Дулова сказала следующее:
«Вопрос задавался, почему те или иные миллионщики-блогеры вдруг завладевают умами, будучи, в общем, людьми с очень низкой культурой и с недостаточными вообще знаниями для того, чтобы быть в этой среде… Вот почему они вдруг сегодня становятся лидерами в молодежной среде?».
Екатерина Дулова отметила, что нужен диалог с молодежью, «мягкие и спокойные» разговоры.
Напомним, Общественный совета по нравственности — совместного органа, учрежденный Белорусской Православной Церковью и Союзом писателей Беларуси при содействии Уполномоченного по делам религий и национальностей. Был создан в 2009 году.
В состав обновленного Совета вошли представители государственных органов, творческой интеллигенции, культуры, науки, образования, религиозные и общественные деятели, лидеры общественного мнения.
Мы писали, что Белорусская Православная Церковь сказала о мошенничестве от имени белорусских священников по схеме Fake boss (подробнее здесь).