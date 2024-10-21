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В Ростове завершили строительство канализационного коллектора

В Ростове-на-Дону подрядчики завершили строительство канализационного коллектора № 62.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили строительство канализационного коллектора. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Согласно опубликованной информации, на проект выделили порядка восьми миллиардов рублей. Отметим, что коллектор связывает практически половину города.

— Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов «Нового Ростова» и левобережной зоны. Кроме того, с введением в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Работы по строительству коллектора длились с 2022 года, а протяженность трубы составила 8 641 погонный метр.