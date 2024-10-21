У поверхности Марса обнаружили «точечные» источники выбросов хлора

Как отметил планетолог, еще в 2020 году российские ученые выяснили, что в атмосфере Марса присутствуют значимые количества паров соляной кислоты или других соединений хлора. Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как ранее планетологи никогда не находили даже намеков на наличие этих веществ в атмосфере Марса. Более того, впоследствии астрономы обнаружили, что пары соляной кислоты периодически исчезали из воздушных оболочек Марса, причем этот процесс проходил почти мгновенно.