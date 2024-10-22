Балет, лего-шоу и рыцарский турнир: 13 событий для отдыха с детьми в Калининграде и области

«Семейство Бэнкс в очередной раз оказалось в затруднительном положении: от них ушла няня и двое детей, Майкл и Джейн, остались без присмотра. Как только глава семьи даёт объявление в местной газете о поиске новой няни, в доме появляется незнакомка, которая в ветреную погоду спустилась с неба на зонтике. Мэри Поппинс взяла под свою опеку детей супружеской четы Бэнкс, а заодно и всех жителей переулка», — говорится о сюжете постановки.