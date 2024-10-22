Балет, лего-шоу и рыцарский турнир: 13 событий для отдыха с детьми в Калининграде и области

Рок-опера, астрономическая экскурсия, семейный мюзикл, день с викингами и вечер с рыцарями: в обзоре «Клопс Афиши» — 13 вариантов для отдыха с малышами и подростками.
1. «Юнона и Авось»
24 октября, 19:00.
Рок-опера принадлежит двум выдающимся авторам — композитору Алексею Рыбникову и поэту Андрею Вознесенскому. Премьерный показ состоялся в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, «и вот уже более 40 лет идёт с неизменным успехом и полным аншлагом». В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил спектакль французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру.
«Летом 2009 года во Франции на международном фестивале Пьера Кардена Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы “Юнона и Авось”, которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьёзной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой городской музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора», — рассказывается о судьбе постановки.
Продолжительность — 1 час 20 минут (1 отделение без антракта).
Место: музыкальный театр.
2. Матч «Балтика» — «Урал»
26 октября, 18:00
На домашней площадке балтийцы сыграют против футбольного клуба из Екатеринбурга. Матч состоится в рамках 6-го раунда Пути регионов Кубка России. Болельщиков приглашают поддержать любимую команду.
Место: «Ростех Арена».
3. Самайн
26 октября, 17:00
В поселении викингов под Зеленоградском отметят средневековый праздник Самайн. «Это древний кельтский день, который ознаменует начало нового года. В это время открываются двери во все миры и к людям выходит волшебный народ — нечисть и духи мёртвых. Земля перестаёт принадлежать человеку, и они становятся хозяевами на ней на четверть года», — говорится в легенде.
Гостям предлагают окунуться в мистическую атмосферу древних ритуалов и волшебства: побывать на огненных мастер-классах у валькирий, погадать на рунах у ведьм, сделать магическую свечу, увидеть дефиле нечисти и поучаствовать в конкурсе костюмов, встретиться с чёрным вороном и посетить ночную кузницу. Вечер завершится огненным спектаклем «Сердце дракона».
Место: поселение Кауп.
4. «Волшебное кольцо»
26 октября, 11:00
Авторы мюзикла Е. Муравьёв и композитор Е. Шашин придумали оригинальную музыкальную версию известной русской народной сказки: «Вместо того чтобы купить сухарей, главный герой Мартынка спас кошку и собаку, а заодно и змейку, которая потом оказалась прекрасной королевной — дочерью Змеиного царя. Делая добрые дела, Мартынка и не помышлял о награде, но когда однажды его постигла беда, на помощь пришли все те, кого он выручал».
Место: музыкальный театр.
5. «Большое приключение капибары»
27 октября, 12:00
Интерактивное представление областного Центра культуры молодёжи создано совместно с Калининградским зоопарком. Зрители смогут поучаствовать в постановке.
«Самое дружелюбное и обаятельное животное на свете — это Капибара! Он отправляется в путешествие по планете в поисках друзей. А может быть, наш друг найдёт свою вторую половину? В Год семьи такое возможно! Пожелаем ему успеха и поможем обрести друзей», — говорится в анонсе события.
Место: ОЦКМ (Московский проспект, 60−62).
6. Фестиваль рыцарей «Кронпринц»
2 ноября, 14:00
Гостей приглашают прикоснуться к одному из волшебных преданий и окунуться в атмосферу грандиозного праздника в духе XIX века.
«В те времена Россия управлялась императором Николаем I, а его супругой была прекрасная Александра Фёдоровна, урождённая прусская принцесса Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина. Её отец, король Пруссии Вильгельм III, решил устроить для дочери незабываемое торжество», — рассказывают создатели.
Праздник посвятили изысканному представлению в традициях рыцарских турниров. Тысячи белоснежных роз украшали пространство, превращая его в сказочный сад. Высокородные рыцари в сверкающих доспехах состязались в искусстве боя, а прекрасные дамы в роскошных нарядах становились украшениями воинственного зрелища.
В программе:
бои рыцарей, средневековый тир, конное шоу, средневековое подземелье, рассказ о средневековых костюмах и доспехах, мастер-классы по строевой подготовке, сувенирные мастерские, гадание у ведьм, средневековая кухня, концерт, огненное шоу.
Место: оборонительная казарма Кронпринц.
7. «Маленький принц»
3 ноября, 12:00
Спектакль для детей, которые будут взрослыми, и для взрослых, которые были детьми. Зрителям помладше будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познаёт мир, учится дружбе и любви, а гостям постарше — философская глубина и афористичность текста.
«Говорят, что в каждом возрасте эта легендарная сказка-притча воспринимается по-разному. Но всякий раз вслед за героями сердце стремится ввысь, туда, где звёзды, мечты и великие истины. Самое главное, чему учит книга “Маленький принц”, — это мудрость. В ней скрыто много тайн, которые помогают жить счастливо и находить верный путь», — пишут в описании инсценировки.
Место: Театр Николая Захарова.
8. Вечер на башне «Парадоксы астрономии»
3 ноября, 18:00
Музей кошек «Мурариум» приглашает посетителей отправиться в увлекательное путешествие по космическому пространству.
«В этот раз погрузимся в космологию — раздел астрономии, изучающий вселенную, её происхождение, эволюцию и структуру. Учёные из разных стран непрерывно сталкиваются с различными парадоксами, а теперь наиболее интересные из них и станут предметом обсуждения на нашем астрономическом вечере!» — анонсируют встречу.
Научный сотрудник лаборатории астрофизики и космологии БФУ им. И. Канта Сергеевич Тепляков проведёт лекцию-экскурсию. Публику познакомят с различными теориями бесконечности вселенной, существования внеземной жизни, проблем горизонта и множеством других метаморфоз, а также расскажут, какие версии были найдены в попытках их разрешения.
Кроме того, участники встречи смогут увидеть небесные тела сквозь линзу телескопа и виды их обломков через микроскопы. Пришедших угостят вкусным чаем или кофе, а панорамный вид позволит сделать красивые фотографии.
9. Семейный мюзикл «Мэри Поппинс»
23 ноября, 17:00
26, 27 декабря, 17:00
«Семейство Бэнкс в очередной раз оказалось в затруднительном положении: от них ушла няня и двое детей, Майкл и Джейн, остались без присмотра. Как только глава семьи даёт объявление в местной газете о поиске новой няни, в доме появляется незнакомка, которая в ветреную погоду спустилась с неба на зонтике. Мэри Поппинс взяла под свою опеку детей супружеской четы Бэнкс, а заодно и всех жителей переулка», — говорится о сюжете постановки.
Зрители увидят любимых героев и услышат те самые песни М. Дунаевского: «Непогода», «Леди Совершенство», «Лев и брадобрей», «33 коровы» и, конечно, «Ветер перемен».
Место: музыкальный театр.
10. «Остров сокровищ»
7 декабря, 11:00
Зрители смогут стать участниками происходящего на сцене действия, поэтому спектакль можно назвать интерактивным. Публика увидит всех персонажей, созданных Стивенсоном. Роль Билли Бонса исполнит Антон Арнтгольц, старший брат актрис Ольги и Татьяны Арнтгольц.
«В трактире “Весёлый Роджер”, расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге», — говорится в описании события.
Место: музыкальный театр.
11. «LEGO-ШОУ: Город героев»
21 декабря, 12:00
Ещё один интерактивный спектакль, где зрители смогут петь, танцевать, играть вместе с артистами. Публика отправится в мир, наполненный фантастическими приключениями.
«В самом весёлом шоу мы узнаем, кто обеспечивает безопасность целого города, кто спасает жизни наших граждан, кто строит огромные дома и дороги, кто не спит по ночам и борется с несправедливостью. Мы расскажем, как от одного маленького кубика могут зависеть жизни тысячи людей», — описывают замысел представления.
В фойе театра эстрады посетителей ждёт интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой. Устроители рекомендуют приходить пораньше: «Представление у ёлки начнётся в 11:20».
Продолжительность шоу — 55 минут.
Место: «Янтарь-холл».
12. Новогоднее представление «Побег из зоопарка»
22 декабря — 6 января
«Звери в нашем зоопарке очень огорчены тем, что Дед Мороз приходит ко всем детям, а звери остаются без праздника! Но ведь им тоже хочется веселья, и капибара вместе с друзьями решают сами отправиться на поиски Деда Мороза. А вот что из этого вышло, вы узнаете, если придёте на праздник. В нашем новогоднем представлении нет зрителей — есть только участники!» — следует из анонса.
Место: ОЦКМ (Московский проспект, 60−62).
13. Балет «Щелкунчик»
22 декабря, 18:00
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР, профессора Вячеслава Гордеева представит шедевр золотой коллекции русского классического балета.
«Щелкунчик» занимает особое место в репертуаре театра, спектакль очень популярен: «Ни одно празднование Рождества и Нового года не обходится без героев этой удивительной и мудрой сказки, которую полюбили и взрослые, и дети».
На сцене покажут знаменитый сюжет о зарождении первой любви и об открытии огромного мира переживаний и чувств. Зрителей покорят храбрость принца Щелкунчика, победившего войско коварной Мышильды, доброта и смелость маленькой Маши, разглядевшей в деревянной кукле благородного и бесстрашного юношу, и сказочный мир новогодних чудес и превращений.
Место: музыкальный театр.