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Ученики двух школ Перми рассказали об установке камер в туалетах

Камеры видеонаблюдения установили напротив кабинок.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появились сообщения об установке в двух школах Перми камер видеонаблюдения. Казалось бы, надо приветствовать это решение, но вот их расположение вызвало недоумение.

По словам школьников, их разместили в туалетах прямо напротив кабинок. На законный вопрос со стороны учеников и их родителей, руководство одной из школ сообщило, что камеры необходимы для борьбы с курением среди учащихся.

Изначально их планировали разместить возле умывальников туалетных комнат, но, видимо, решили ужесточить контроль.

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