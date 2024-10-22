Ученики двух школ Перми рассказали об установке камер в туалетах

В соцсетях появились сообщения об установке в двух школах Перми камер видеонаблюдения. Казалось бы, надо приветствовать это решение, но вот их расположение вызвало недоумение.
По словам школьников, их разместили в туалетах прямо напротив кабинок. На законный вопрос со стороны учеников и их родителей, руководство одной из школ сообщило, что камеры необходимы для борьбы с курением среди учащихся.
Изначально их планировали разместить возле умывальников туалетных комнат, но, видимо, решили ужесточить контроль.