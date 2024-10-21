На дорогах Ростова введут ограничения со следующей недели

Так, с 28 октября по 15 декабря автомобилисты не смогут проехать по улицам Волоколамской и Шеболдаева в районе дома № 1/99. Со 2 ноября на улице Вятской от переулка Клязьминского до переулка Ладожского введут ограничение по скорости до 40 километров в час.