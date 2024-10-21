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На дорогах Ростова введут ограничения со следующей недели

В Ростове-на-Дону на дорогах со следующей недели введут новые ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов Ростова предупредили об ограничениях на дорогах. Об этом сообщили на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с 28 октября по 15 декабря автомобилисты не смогут проехать по улицам Волоколамской и Шеболдаева в районе дома № 1/99. Со 2 ноября на улице Вятской от переулка Клязьминского до переулка Ладожского введут ограничение по скорости до 40 километров в час.

С 1 ноября по 25 декабря на улице Тимошенко от улицы Дебальцевской, 14c96, до улицы Тимошенко, 11ак14 начнут действовать ограничения для пешеходов и транспорта. Причиной станут работы на подземных коммуникациях.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и заранее продумать свой маршрут.