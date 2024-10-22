В Крыму отремонтируют две автостации

На автостанциях в Феодосии и Ялте пройдут ремонтные работы. Об этом заявил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов в эфире радио «Комсомольская правда» — Крым.
В Ялте будут ремонтировать как само четырехэтажное здание автостанции, так и инфраструктуру возле него.
«В рамках капитального ремонта внимание уделят всем объекты, которые находятся в здании и рядом с ними. Будут отремонтированы пироны и зона для благоустройства возле реки», — рассказал Мартынов.
Автостанцию в Феодосии ремонтируют по республиканской адресной инвестиционной программе. Там обустроят пешеходные дорожки и удобные места для парковки автобусов, а также заменят изношенное асфальтное покрытие.
Также закончили ремонтировать автостанции в Старом Крыму и Кировском. Делают ремонт и на Бахчисарайской автостанции. Там работы обещают закончить к концу года.