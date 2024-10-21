Часть жителей Башкирии будет вынуждена платить новый налог

В Башкирии вкладчикам придется платить налоги на доходы. Тем, у кого сумма дохода от вкладов за год превышает 150 тысяч рублей, придется отдать государству 13% от разницы сумм.
Если, к примеру, доход от вклада за год был 350 тысяч рублей, то из этой суммы нужно вычесть 150 тысяч. 13% от оставшихся 200 тысяч и будет тем самым налогом. То есть, это будет 26 тысяч рублей.
Облагаться налогом не будут доходы по счетам эскроу, а также и по вкладам в рублях со ставкой не более 1% в течение всего года.
Уплатить налог будет нужно не позже 2 декабря.
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